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12:05 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода украинских войск от границ региона, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно до конца года.

«Главным условием и параметром зоны безопасности является полное отведение украинских войск как можно дальше от границ Запорожской области, в том числе демилитаризация Никополя, Марганца, Томаковки и других населённых пунктов Днепропетровской области, из которых боевики Зеленского могут вести обстрел по Запорожской АЭС», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, российские войска в зоне АЭС, а также бойцы Росгвардии, охраняющие атомную станцию, являются гарантами ее безопасности, в то время, как украинская сторона предпринимает различные провокации, используя тактику ядерного терроризма и шантажа.

В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

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