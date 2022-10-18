В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно до конца года.
«Главным условием и параметром зоны безопасности является полное отведение украинских войск как можно дальше от границ Запорожской области, в том числе демилитаризация Никополя, Марганца, Томаковки и других населённых пунктов Днепропетровской области, из которых боевики Зеленского могут вести обстрел по Запорожской АЭС», — сказал РИА Новости Рогов.
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.