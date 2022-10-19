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14:20 (мск), источник: РБК

Манский стал подозреваемым по делу о клевете на Михалкова

Эксперты пришли к выводу, что режиссер-документалист в интервью Собчак «распространил заведомо ложные сведения» об ММКФ, который возглавляет Михалков. В начале сентября Манского объявили в розыск.

Источник: РИА "Новости"

Режиссеру документального кино Виталию Манскому предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета в публичном выступлении, максимальный срок лишения свободы — два года, штраф — до 1 млн руб.), сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Защитник опубликовал в своем телеграм-канале отрывок из материалов дела, в котором говорится, что эксперты изучили интервью Манского каналу «Осторожно: Собчак». Они пришли к выводу, что «в текстах и выражениях, содержащихся в видео, имеются высказывания, в которых получили речевое выражение факты действительности и положения дел», имеющие отношение к режиссеру Никите Михалкову, «содержащие негативную информацию или негативную оценку в отношении Михалкова». По мнению экспертов, Манский «распространил заведомо ложные сведения».

РБК обратился за комментарием к Бадамшину.

Интервью Манского Ксении Собчак вышло в мае.

Тогда документалист сказал, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета.

После этого Михалков обратился в полицию и потребовал привлечь Манского к ответственности. МВД завело дело о клевете и объявило документалиста в розыск.

Манский несколько лет назад уехал из России и сейчас живет в Риге. Комментируя претензии Михалкова, он сказал: «Я не в том возрасте, чтобы жалеть о сказанных мною словах. Ему [Михалкову] достаточно просто опубликовать документацию и бюджет. Но вы посмотрите сами на его фестиваль: ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет».

В начале октября стало известно, что по этому делу допросили Собчак. «Пока у меня статус свидетеля. Но видимо, хотят переквалифицировать», — сказала она, добавив, что расценивает ситуацию как «очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране».

Наталия Анисимова при участии Анастасии Серовой

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