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12:22 (мск), источник: © РИА Новости

Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как сообщили РИА Новости в городской администрации, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. По его словам, в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.

Россия также распространила в ООН призыв не допустить разрушения дамбы гидроэлектростанции, что приведет к гибели тысяч людей. В свою очередь, командующий группировки войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

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