Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет

Как сообщили РИА Новости в городской администрации, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.
Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. По его словам, в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.
Россия также распространила в ООН призыв не допустить разрушения дамбы гидроэлектростанции, что приведет к гибели тысяч людей. В свою очередь, командующий группировки войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.