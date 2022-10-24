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24 октября, источник: © РИА Новости

Директор украинского «Мотор Сич» назвал свой арест недоразумением

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Директор украинского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в коллаборационизме, назвал решение суда о своем аресте недоразумением. Ранее в понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбы.

Источник: © РИА Новости

Видео с комментарием Богуслаева в зале суда опубликовала украинское издание «Страна».

«Это какое-то недоразумение», — сказал Богуслаев.

Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода «Мотор Сич» и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

В СБУ утверждают, что задержанные «наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей» в другую страну — якобы они «действовали в сговоре» с представителями «Ростеха».

В российской госкорпорации заявили, что «Ростех» провел импортозамещение и не сотрудничает с «Мотор Сич» с 2014 года.

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