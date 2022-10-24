24 октября, источник: © РИА Новости
Директор украинского «Мотор Сич» назвал свой арест недоразумением
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Директор украинского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в коллаборационизме, назвал решение суда о своем аресте недоразумением. Ранее в понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбы.