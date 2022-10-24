Эксперты МАГАТЭ посетят два атомных объекта на Украине

«Международное агентство по атомной энергии знает о заявлении, сделанном Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах на Украине… генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и посещались регулярно инспекторами МАГАТЭ… МАГАТЭ готовит визит на объекты в ближайшие дни», — говорится в заявлении.
Гросси также заявил, что месяц назад инспекторы посетили один из объектов и не выявили никакой незаявленной деятельности или ядерных материалов.
Ранее представитель организации сообщил РИА Новости, что в МАГАТЭ получили приглашение Киева посетить Украину в свете заявлений о «грязной бомбе».
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине — по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом «грязной бомбы».