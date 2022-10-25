СБУ опубликовала фейк о «связных РИА Новости»

«Заявление СБУ об обнаружении “представителей РИА Новости” в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», — сообщили в пресс-службе медиагруппы, в которую входит информагентство.
Там подчеркнули, что агентство публикует информацию о ситуации в городе, полученную от местных жителей через их знакомых в различных населенных пунктах.
«Никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более “связным” РИА Новости — таких должностей в нашем штатном расписании нет», — отметили в медиагруппе.
В отсутствие реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается охотой на ведьм, заключили в пресс-службе «России сегодня».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.