Ученые раскрыли диету неандертальцев благодаря древнему зубу Антропологи из Национального центра научных исследований Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальца, чтобы определить диету этих людей
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
14:21 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ опубликовала фейк о «связных РИА Новости»

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» назвали очередным фейком публикацию Службы безопасности Украины о том, что в николаевском подполье якобы выявили связных из РИА Новости.

Спецоперация на Украине

«Заявление СБУ об обнаружении “представителей РИА Новости” в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», — сообщили в пресс-службе медиагруппы, в которую входит информагентство.

Там подчеркнули, что агентство публикует информацию о ситуации в городе, полученную от местных жителей через их знакомых в различных населенных пунктах.

«Никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более “связным” РИА Новости — таких должностей в нашем штатном расписании нет», — отметили в медиагруппе.

В отсутствие реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается охотой на ведьм, заключили в пресс-службе «России сегодня».

Во вторник утром представитель СБУ заявил, что украинские силовики нейтрализовали «законспирированных агентов спецслужб Российской Федерации» и задержали в Николаеве двух организаторов «подполья». Роль связных у них якобы выполняли «представители» РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад благословил Киев на ядерную провокацию
'Обратного пути нет'. Что происходит под Херсоном
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Кремле ответили на призыв Макрона о переговорах с Путиным
ВС России нанесли ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области
Рогозин взял себе в зоне спецоперации позывной Космос
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта