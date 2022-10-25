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22:43 (мск), источник: © РИА Новости

ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Источник: Reuters

«В период с 13:50 до 14:02 24 октября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск», — сказал офицер на брифинге.

Генерал-майор уточнил, что система ПВО Арабской Республики уничтожила четыре ракеты. Во время атаки двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в соседней стране. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф.

Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в республике возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.

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