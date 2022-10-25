ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске

«В период с 13:50 до 14:02 24 октября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск», — сказал офицер на брифинге.
Генерал-майор уточнил, что система ПВО Арабской Республики уничтожила четыре ракеты. Во время атаки двое сирийских военнослужащих получили ранения.
Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в соседней стране. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф.
Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в республике возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.