11:25 (мск), источник: ТАСС
В подмосковном доме Собчак проводят обыски по делу ее коммерческого директора
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/ — В правоохранительных органах сообщили, что у самой Ксении Собчак никакого процессуального статуса нет.
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Обыски проходят в загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.
«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах сообщили также, что в среду следователь ГСУ ГУ МВД по Москве обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании Суханову меры пресечения.
Накануне в рамках уголовного дела он был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство», — написала она ранее в своем Telegram-канале.
В среду утром об обысках в доме Собчак сообщил Telegram-канал «112».