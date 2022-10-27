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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России.

«Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно», — сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, люди переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось. При этом большинство из тех, кто желал переехать, уже покинули правобережную часть области.

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