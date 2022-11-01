В зону спецоперации направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации

О завершении призыва в рамках частичной мобилизации министр заявил президенту РФ Владимиру Путину 28 октября. Тогда же он сообщил, что после обучения направлены в войска 82 тысячи мобилизованных, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений.
«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он сообщил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.
«На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции», — сказал Шойгу. По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.
При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.