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14:00 (мск), источник: © РИА Новости

В зону спецоперации направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

О завершении призыва в рамках частичной мобилизации министр заявил президенту РФ Владимиру Путину 28 октября. Тогда же он сообщил, что после обучения направлены в войска 82 тысячи мобилизованных, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он сообщил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

«На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции», — сказал Шойгу. По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.

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