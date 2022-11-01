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14:38 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В результате нанесения 31 октября массированного удара существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — сказали в ведомстве.

Действия российских военных значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также удары нарушили производство на предприятиях ВПК Украины.

Как рассказал сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. Он добавил, что при этом принимаются исчерпывающие меры для недопущения гибели жителей бывшей советской республики.

Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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