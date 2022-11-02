В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики

«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым… Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ», — говорится в сообщении.
Добавляется, что у него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
Следственными органами заведено дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК РФ. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.