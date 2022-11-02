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10:59 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым… Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ», — говорится в сообщении.

Добавляется, что у него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

«По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова», — подчеркивается в сообщении.

Следственными органами заведено дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК РФ. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.

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