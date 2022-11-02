Nord Stream сообщила о разрушениях на месте диверсии на «Северных потоках»

По предварительным результатам осмотра, на морском дне обнаружили кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга.
«Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров», — отмечается в релизе.
Как уточняется, Nord Stream AG уже завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения. Сейчас специалисты продолжают анализировать полученные при обследования данные.
Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений «Северных потоков».