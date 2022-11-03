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03:14 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов заявил о предотвращении теракта на ЗАЭС, который Киев готовил с весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были киевские власти, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, согласно имеющимся сведениям, Украина готовила взрыв с весны. Так, на на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского», — сказал Рогов.

Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель ГСА.

«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла», — подчеркнул собеседник агентства.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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