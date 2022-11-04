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08:29 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Макеевки стал один человек, еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина», — говорится в публикации.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Макеевке в 2:18, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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