Задержанный по делу о пожаре в костромском кафе «Полигон» признал вину

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе “Полигон”, в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — заявил собеседник агентства.
Как сообщили власти Костромской области, траур объявлен по поручению губернатора Сергея Ситникова. 7 ноября на территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и развлекательные программы на региональном телевидении и радио.
Замначальника МЧС по Костромской области Алексей Греков заявил, что жертвами пожара стали 13 человек. Ранее в СМИ курсировала информация о 15 погибших.
Пожар в кафе «Полигон» в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. По предварительным данным, в ходе конфликта с посетителями подозреваемый выстрелил в потолок из ракетницы «Сигнал охотника», после чего сбежал. По информации «Ъ», когда мужчину задержали, он был пьян.
«Известия» писали, что предполагаемый виновник пожара — 23-летний Станислав Ионкин. Telegram-канал Baza сообщил, что молодой человек был военнослужащим и участвовал в боевых действиях на Украине. Со ссылкой на родных Станислава Ионкина Baza пишет, что он получил ранения во время обстрела, поэтому 22 августа прибыл в Кострому.