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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержанный по делу о пожаре в костромском кафе «Полигон» признал вину

Молодой человек, которого задержали по делу о пожаре в костромском кафе «Полигон», признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По версии следствия, он сделал несколько выстрелов сигнальными ракетами, что привело к пожару в помещении и впоследствии к гибели 13 человек. 7 ноября в регионе объявлен траур.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе “Полигон”, в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — заявил собеседник агентства.

Как сообщили власти Костромской области, траур объявлен по поручению губернатора Сергея Ситникова. 7 ноября на территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и развлекательные программы на региональном телевидении и радио.

Замначальника МЧС по Костромской области Алексей Греков заявил, что жертвами пожара стали 13 человек. Ранее в СМИ курсировала информация о 15 погибших.

Пожар в кафе «Полигон» в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. По предварительным данным, в ходе конфликта с посетителями подозреваемый выстрелил в потолок из ракетницы «Сигнал охотника», после чего сбежал. По информации «Ъ», когда мужчину задержали, он был пьян.

«Известия» писали, что предполагаемый виновник пожара — 23-летний Станислав Ионкин. Telegram-канал Baza сообщил, что молодой человек был военнослужащим и участвовал в боевых действиях на Украине. Со ссылкой на родных Станислава Ионкина Baza пишет, что он получил ранения во время обстрела, поэтому 22 августа прибыл в Кострому.

Дарья Эрозбек

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