Пожар в здании администрации Донецкой железной дороги локализовали

«В 9:01 (совпадает с мск — прим. ТАСС) пожар локализован», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
В свою очередь глава правительства республики Виталий Хоценко написал в телеграм-канале, что оперативные службы в настоящее время предпринимают все необходимые меры.
По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в связи с обстрелом здания администрации Донецкой железной дороги и ликвидацией его последствий временно остановлено движение троллейбусного маршрута № 2. «Вместо него для удобства граждан запущен временный автобусный маршрут “Дворец бракосочетания — Ж/д вокзал”», — отметил он в своем Telegram-канале.
Ранее корреспондент ТАСС информировал о пяти взрывах в городе. Как позднее сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.
Как передал ТАСС представитель экстренных служб, в результате обстрела, по предварительным данным, пострадавших нет. После удара начался пожар в здании администрации Донецкой железной дороги, повреждения получила его центральная часть.