Стало известно, почему рыбы смотрят вниз, когда плывут По дну им намного проще ориентироваться в пространстве
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
09:59 (мск), источник: ТАСС

Пожар в здании администрации Донецкой железной дороги локализовали

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги, возникший в понедельник после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило МЧС ДНР.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«В 9:01 (совпадает с мск — прим. ТАСС) пожар локализован», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В свою очередь глава правительства республики Виталий Хоценко написал в телеграм-канале, что оперативные службы в настоящее время предпринимают все необходимые меры.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в связи с обстрелом здания администрации Донецкой железной дороги и ликвидацией его последствий временно остановлено движение троллейбусного маршрута № 2. «Вместо него для удобства граждан запущен временный автобусный маршрут “Дворец бракосочетания — Ж/д вокзал”», — отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее корреспондент ТАСС информировал о пяти взрывах в городе. Как позднее сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.

Как передал ТАСС представитель экстренных служб, в результате обстрела, по предварительным данным, пострадавших нет. После удара начался пожар в здании администрации Донецкой железной дороги, повреждения получила его центральная часть.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Увидев, что советский летчик жив, японцы принялись с воздуха из пулеметов добивать его искореженную машину. Вскоре И-16 загорелся
"За мировое доминирование приходится слишком дорого платить. У нас на это средств нет. Это обуза, и нам она не нужна"
Спецоперация на Украине
ВСУ потеряли до 250 человек в ходе неудачной атаки в Донбассе
Россия отбросила ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
На севере Запорожской области создают укрепрайоны
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары