14:20 (мск), источник: РБК
Минобороны России заявило о неудачных атаках ВСУ на трех направлениях
Бои в последние сутки велись в Луганской народной республике, а также в Херсонской области.
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Министерство обороны России в сводке за 7 ноября сообщило о новых попытках украинской армии атаковать на различных направлениях. Так, например, в военном ведомстве заявили, что две украинские батальонные тактические группы, усиленные иностранными наемниками, в течение суток наступали в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово (ЛНР). «Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено», — заявили в Минобороны. Уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.
На направлении Красного Лимана были отражены попытки еще двух батальонных тактических групп украинской армии наступать в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР). «Все атаки отражены. Потери противника составили более 120-украинских военнослужащих убитыми и до 130 раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — утверждают в Минобороны.
В Херсонской области украинские подразделения наступали в районе населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка. «Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей», — говорится в российской сводке.
Также в Минобороны сообщили об ударах по пунктам управления украинской армии в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное (Харьковская область), Водяное, Павловка (ДНР), Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка (Херсонская область). Помимо этого, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое (Запорожская область), а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново (Николаевская область).
В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой народной республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Средствами ПВО в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.