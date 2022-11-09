11:51 (мск), источник: © РИА Новости
ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ФСБ раскрыла подробности о разоблачении самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала в России.
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Как отмечается в релизе спецслужбы, полковника Главного управления разведки Минобороны Украины приговорили к 19 годам и шести месяцам колонии.
«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д. А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота», — говорится в сообщении.
О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов, ранее не сообщалось.
В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву секретные сведения о деятельности воинских частей в Крыму. В релизе подчеркивается, что шпионскую деятельность удалось своевременно пресечь.