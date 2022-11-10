Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра

«Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», — отметили в ведомстве.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.