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14:10 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», — отметили в ведомстве.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.

Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.

Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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