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13:22 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Также украинская сторона потеряла:

—два самолета Су-25;
—вертолет Ми-8;
—12 танков;
—27 боевых машин пехоты;
—до 30 других боевых бронированных машин
—шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США;
—более 25 автомобилей различного назначения;
—28 беспилотных летательных аппаратов.

«Российские войска продолжают наступательные действия», — говорится в сводке министерства.

Об освобождении села Павловка в военном ведомстве сообщили накануне. Его взятие открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.

Как сообщали в министерстве на прошлой неделе, соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.

Купянское направление

Также российские войска сорвали попытки наступления ВСУ в направлении села Куземовка в ЛНР, предпринятую двумя ротными группами.

Потери ВСУ составили:

—до 100 военных;
—восемь танков;
—три БМП;
—пять бронетранспортеров;
—шесть автомобилей.

Помимо этого, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 178 районах.

С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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