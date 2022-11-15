Была бунтаркой, служила в разведке: 10 фактов об Астрид Линдгрен 115 лет назад родилась "мама" Карлсона Астрид Линдгрен
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
Главное
Спецоперация на Украине
19:13 (мск), источник: © РИА Новости

Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии

КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Поставки электроэнергии в Молдавию прекратились из-за автоматического отключения линии, речь не идет об аварии, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Источник: Reuters

Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил об отключении электроэнергии во многих районах и населенных пунктах Молдавии. В Кишиневе из-за отключения света на отдельных участках возникли проблемы с движением троллейбусов.

«Одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме (автоматическое сброс нагрузки в соответствии с частотой). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Отмечу, что эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности», — написал Спыну в Telegram-канале.

По его словам, отключение произошло на фоне ракетного обстрела украинской инфраструктуры. Предприятие «Молдэлектрика» работает над восстановлением подключения к электричеству.

Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия «Молдэлектрика» Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии. Отключена экспортная высоковольтная линия Вулканешты-Исакча.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США объяснили, чем чреваты попытки 'загнать Россию в угол'
Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика