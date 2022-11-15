Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии

Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил об отключении электроэнергии во многих районах и населенных пунктах Молдавии. В Кишиневе из-за отключения света на отдельных участках возникли проблемы с движением троллейбусов.
«Одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме (автоматическое сброс нагрузки в соответствии с частотой). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Отмечу, что эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности», — написал Спыну в Telegram-канале.
По его словам, отключение произошло на фоне ракетного обстрела украинской инфраструктуры. Предприятие «Молдэлектрика» работает над восстановлением подключения к электричеству.
Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия «Молдэлектрика» Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии. Отключена экспортная высоковольтная линия Вулканешты-Исакча.