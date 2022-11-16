12:55 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки российских ракет не наносилось, сообщило в среду Минобороны РФ.
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«Также хотим особо подчеркнуть, — в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины — ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — говорится в сообщении российского военного ведомства.