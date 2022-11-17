Украинских экспертов допустили на место падения ракеты в Польше

«Украинские эксперты допущены к месту падения», — написал он в Twitter.
При этом представитель польского президента настаивает на том, что Киев не виноват в случившемся, несмотря на то, что ракета принадлежала украинским военным.
«Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что защищает себя от России и борется с российскими ракетами», — добавил Кумох.
Тем временем на место ЧП приехал президент Польши Анджей Дуда.
Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские боеприпасы, выпущенные на перехват российских снарядов.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.