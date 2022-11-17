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Спецоперация на Украине
16:22 (мск), источник: © РИА Новости

Украинских экспертов допустили на место падения ракеты в Польше

ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинским экспертам разрешили участвовать в расследовании на месте падения ракеты на территории Польши, сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох.

Источник: AFP 2022

«Украинские эксперты допущены к месту падения», — написал он в Twitter.

При этом представитель польского президента настаивает на том, что Киев не виноват в случившемся, несмотря на то, что ракета принадлежала украинским военным.

«Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что защищает себя от России и борется с российскими ракетами», — добавил Кумох.

Тем временем на место ЧП приехал президент Польши Анджей Дуда.

Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека.

По информации агентства AP, это были украинские боеприпасы, выпущенные на перехват российских снарядов.

В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

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