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02:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Сирийские курды заявили об атаке турецкой авиации

Турция нанесла авиаудары по городам на севере Сирии, заявили курды из альянса «Сирийские демократические силы». Налету турецкой авиации подверглись Кобани и другие населенные пункты. Атака произошла спустя неделю после теракта в центре Стамбула.

«Кобани, город, разгромивший ИГИЛ (“Исламское государство”, признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”), подвергается бомбардировке турецкой авиации», — написал представитель «Сирийских демократических сил» Фархад Шами в Twitter. О пострадавших не сообщается.

Турция пока не комментировала информацию об авиаударах. Анкара считает «Отряды народной самообороны» (вооруженные формирования «Сирийских демократических сил») частью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Анкара ранее обещала ответить за теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула: при взрыве 13 ноября шесть человек погибли и больше 80 пострадали. Турция обвиняет в теракте курдские формирования, однако они отрицали свою причастность к взрыву.

Леонид Уварчев

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