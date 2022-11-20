Сирийские курды заявили об атаке турецкой авиации

«Кобани, город, разгромивший ИГИЛ (“Исламское государство”, признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”), подвергается бомбардировке турецкой авиации», — написал представитель «Сирийских демократических сил» Фархад Шами в Twitter. О пострадавших не сообщается.
Турция пока не комментировала информацию об авиаударах. Анкара считает «Отряды народной самообороны» (вооруженные формирования «Сирийских демократических сил») частью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Анкара ранее обещала ответить за теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула: при взрыве 13 ноября шесть человек погибли и больше 80 пострадали. Турция обвиняет в теракте курдские формирования, однако они отрицали свою причастность к взрыву.