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12:39 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные

АНКАРА, 15 ноя — РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле прошла обучение в разведшколе запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где давали уроки американские военные, пишет газета Yeni Şafak.

Источник: Reuters

Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта Ахлам Альбашир, после взрыва уехавшая на такси, задержана, она призналась в связях с РПК.

По данным МВД, указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани.

Сообщается, что в ходе обысков, проведенных полицейскими в доме, где скрывалась Альбашир, были изъяты паспорт, крупная сумма денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта. Также прошли обыски по 21 адресу, задержаны 48 человек, подозреваемых в связях с ней.

«Альбашир призналась в связях с сирийским филиалом РПК во время допроса. Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн аль-Арабе (Кобани), где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки. Она также сказала, что получила инструкции по проведению акции от близкого человека Ферхата Абди Шахина под кодовым названием Мазлум Кобани, главаря террористической организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе. Следуя инструкциям, террористка, которая незаконно въехала в Турцию через Африн-Адлиб 4 месяца назад, как выяснила полиция, передвигалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы выглядеть как супруги», — сообщает газета.

Установлено, что Альбашир пообещали переправить в Грецию.

«Полицейские группы задержали людей, с которыми общалась Ахлам Альбашир, и получили еще одну интересную информацию. Террористку планировали убить в Стамбуле», — добавила газета.

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона в связи с терактом в центре Стамбула, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции «больше нет терпимости к этим вероломным поступкам».

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