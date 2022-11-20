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03:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Во всех котельных Ленобласти восстановлено газоснабжение после взрыва на газопроводе

Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Отключения произошли из-за взрыва на газопроводе накануне, 19 ноября.

Источник: Reuters

По словам губернатора, проводится подача давления в частный сектор и многоквартирные дома. «К сожалению это займет время, так как надо перед пуском газа в многоквартирных домах, по существующей инструкции, делать газовым службам обход по домам и квартирам», — написал Дрозденко в Telegram.

Авария на газопроводе не привела к отключению электроснабжения, сообщила энергокомпания ТГК-1. Из-за взрыва «был осуществлен перевод поступления газа на станцию по резервной схеме», говорится в сообщении компании. Авария привела к понижению параметров теплоснабжения потребителей станции. Их обещают восстановить в ближайшее время.

Взрыв произошел накануне днем. МЧС объяснило это разгерметизацией газопровода. Что стало ее причиной, пока неизвестно. Из-за аварии произошел пожар на газозаправочной станции, столб пламени был виден за несколько километров от места ЧП.

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Леонид Уварчев

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