Во всех котельных Ленобласти восстановлено газоснабжение после взрыва на газопроводе

По словам губернатора, проводится подача давления в частный сектор и многоквартирные дома. «К сожалению это займет время, так как надо перед пуском газа в многоквартирных домах, по существующей инструкции, делать газовым службам обход по домам и квартирам», — написал Дрозденко в Telegram.
Авария на газопроводе не привела к отключению электроснабжения, сообщила энергокомпания ТГК-1. Из-за взрыва «был осуществлен перевод поступления газа на станцию по резервной схеме», говорится в сообщении компании. Авария привела к понижению параметров теплоснабжения потребителей станции. Их обещают восстановить в ближайшее время.
Взрыв произошел накануне днем. МЧС объяснило это разгерметизацией газопровода. Что стало ее причиной, пока неизвестно. Из-за аварии произошел пожар на газозаправочной станции, столб пламени был виден за несколько километров от места ЧП.