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11:26 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, передает интернет-издание «Страна.ua».

Источник: СБУ

«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Ведомство назвало свои действия «мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине». В частности, как говорится в заявлении в Telegram канале службы, силовики проверяют данные «об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия».

Обыски также проходят еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о «прославлении России» в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами «светской песни, не имеющей отношения к богослужению», запрещено совершать литургии и молебны.

Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае синод раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.

Структура под названием «Православная церковь Украины» (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ «томос об автокефалии». Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

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