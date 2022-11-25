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25 ноября, источник: © РИА Новости

В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных

ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости. Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными… Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Тюрка.

Он добавил, что анализ, проведенный миссией, «подчеркивает необходимость независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.

Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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