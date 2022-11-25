В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных

«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными… Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Тюрка.
Он добавил, что анализ, проведенный миссией, «подчеркивает необходимость независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.