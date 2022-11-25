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25 ноября, источник: Коммерсантъ

Сербская полиция задержала 800 нелегальных мигрантов на границе

В сербских городах Хоргош и Суботица, находящихся рядом с границей с Венгрией, произошли столкновения нелегальных мигрантов с сотрудниками полиции Сербии. Около 800 человек, по данным местных СМИ, были задержаны, есть раненые.

Источник: AP 2022

Как уточняет Associated Press, поздним вечером в четверг, 24 ноября, жители Хоргоша сообщили с полицию о перестрелках между мигрантами. Представители правоохранительных органов обнаружили на месте 20-летнего мужчину с огнестрельными ранениями в области груди.

Для предотвращения массового наплыва нелегальных мигрантов в Венгрию сербская полиция начала операцию по задержанию причастных к инциденту. Были задействованы дроны и вертолеты.

По оценкам местного телеканала RTS, более 800 человек были задержаны. В МВД республики мигрантов обвинили в «злоупотреблении гостеприимством».

Сербия рассматривается мигрантами как «транзитная страна» для пересечения границы со странами—членами Евросоюза, в частности Венгрии и Хорватии.

Андрей Сапожников

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