Сербская полиция задержала 800 нелегальных мигрантов на границе

Как уточняет Associated Press, поздним вечером в четверг, 24 ноября, жители Хоргоша сообщили с полицию о перестрелках между мигрантами. Представители правоохранительных органов обнаружили на месте 20-летнего мужчину с огнестрельными ранениями в области груди.
Для предотвращения массового наплыва нелегальных мигрантов в Венгрию сербская полиция начала операцию по задержанию причастных к инциденту. Были задействованы дроны и вертолеты.
По оценкам местного телеканала RTS, более 800 человек были задержаны. В МВД республики мигрантов обвинили в «злоупотреблении гостеприимством».
Сербия рассматривается мигрантами как «транзитная страна» для пересечения границы со странами—членами Евросоюза, в частности Венгрии и Хорватии.