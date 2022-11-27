NYT рассказала, сколько стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины

«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО “значительно исчерпали себя”, — пояснил источник.
Собеседник газеты уточнил, что оставшиеся десять государств пока готовы продолжить помогать Киеву.
«Особенно более крупные союзники. Речь идет о Франции, Германии, Италии и Нидерландах», — говорится в публикации.
При этом в начале ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим не готовит новые поставки вооружений для Украины, но не исключил, что власти могут пересмотреть подход в рамках договоренностей по НАТО.
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.