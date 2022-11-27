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Спецоперация на Украине
03:12 (мск), источник: © РИА Новости

NYT рассказала, сколько стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Две трети стран — членов НАТО исчерпали возможности для поставок оружия Украине, написала газета New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

Источник: AP 2022

«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО “значительно исчерпали себя”, — пояснил источник.

Собеседник газеты уточнил, что оставшиеся десять государств пока готовы продолжить помогать Киеву.

«Особенно более крупные союзники. Речь идет о Франции, Германии, Италии и Нидерландах», — говорится в публикации.

При этом в начале ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим не готовит новые поставки вооружений для Украины, но не исключил, что власти могут пересмотреть подход в рамках договоренностей по НАТО.

На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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