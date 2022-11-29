В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников

По его словам, скопление представителей Польши в рядах противника фиксировали в районе населенных пунктов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других направлениях.
«Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим», — сказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24».
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на тот момент на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.