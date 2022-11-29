У православных христиан начался 40-дневный Рождественский постВ этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
12В Индии обрушился пешеходный мост
13:56 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Воюющие на стороне украинской армии польские наемники несут колоссальные потери, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине

По его словам, скопление представителей Польши в рядах противника фиксировали в районе населенных пунктов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других направлениях.

«Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим», — сказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на тот момент на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
В НАТО заявили о колоссальном уроне от ударов по Украине
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта