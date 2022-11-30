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09:27 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: за год число прибывших в США из Мексики россиян выросло в 46 раз

С 1 октября 2021-го по 30 сентября 2022 года в США через границу с Мексикой прибыли 21 тыс. россиян. Это примерно в 46 раз больше, чем с 1 октября 2020-го по 30 сентября 2021 года. Об этом сообщается в материале газеты The New York Times (NYT), издание ссылается на данные американской пограничной службы.

Источник: AP 2022

С октября 2020-го по сентябрь 2021 года через мексиканскую границу в США прибыли 467 граждан России. Вместе с тем только в октябре 2022 года из Мексики в США въехали 3879 россиян. По данным NYT, большая часть россиян переходит границу США с Мексикой нелегально.

Согласно американскому законодательству, все, кто прибывает в США, могут запросить в этой стране убежище. Это могут сделать лица, которые докажут, что в своей стране они подвергались преследованиям из-за расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к определенной социальной группе.

Пока прибывшие в США докажут этого, их помещают в миграционную тюрьму. Выйти из нее, как правило, можно после оплаты залога. В последнее время сумма залога варьируется от $10 тыс. до $30 тыс. Как отмечает NYT, такая сумма считается очень большой, а выходцам из стран Латинской Америки, как правило, назначается меньший залог.

По данным ФСБ России, за третий квартал 2022 года (с июля по сентябрь) из России выехали 9,7 млн граждан — это почти в два раза больше, чем во втором квартале (5 млн с апреля по июнь). 70% всех выездов пришлось на пять стран — Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Анастасия Ларина.

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