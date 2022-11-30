У православных христиан начался 40-дневный Рождественский постВ этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Китай отказывает в признании российских страховых документов
Что разрешат, а что запретят делать в многоквартирном доме
Кадыров прокомментировал слова Папы Римского о чеченцах
Иран требует отстранить от ЧМ США, Германию разносят за повязки
В Верховной раде раскрыли размер госдолга Украины
Главное
Спецоперация на Украине
11:39 (мск), источник: ТАСС

В Перми загорелся цех на территории ТЭЦ

ТАСС, 30 ноября. Кровля одного из цехов загорелась в среду на территории ТЭЦ-9 в Перми. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен третий номер сложности.

«Возгорание произошло в турбинном цехе, огонь охватил кровлю здания. Площадь пожара устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Ведется тушение пожара, на месте работают экстренные службы. Данные о пострадавших не поступали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю ТАСС подтвердили информацию о возгорании на территории ТЭЦ-9. «30 ноября в 12:58 (10:58 мск) поступило сообщение о пожаре на территории ТЭЦ-9 в Перми по адресу: ул. Промышленная, 103. По предварительной информации, горит кровля котлотурбинного цеха», — сообщили в ведомстве, отметив, что на месте работают 79 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Он как-то смотрел хоккей и увидел, что победителям вручили телевизор. На другой день был снят с работы директор телевизионного завода"
Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС