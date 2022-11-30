11:39 (мск), источник: ТАСС
В Перми загорелся цех на территории ТЭЦ
ТАСС, 30 ноября. Кровля одного из цехов загорелась в среду на территории ТЭЦ-9 в Перми. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен третий номер сложности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Возгорание произошло в турбинном цехе, огонь охватил кровлю здания. Площадь пожара устанавливается», — сказал собеседник агентства.
Ведется тушение пожара, на месте работают экстренные службы. Данные о пострадавших не поступали.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю ТАСС подтвердили информацию о возгорании на территории ТЭЦ-9. «30 ноября в 12:58 (10:58 мск) поступило сообщение о пожаре на территории ТЭЦ-9 в Перми по адресу: ул. Промышленная, 103. По предварительной информации, горит кровля котлотурбинного цеха», — сообщили в ведомстве, отметив, что на месте работают 79 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники.