Германская Uniper подала в арбитраж на «Газпром» из-за убытков в €11,6 млрд

Как следует из пресс-релиза, Uniper требует от «Газпрома» возместить убытки из-за недопоставок российского газа с июня, когда российская компания сократил поставки из-за проблем с возратом турбины Siemens для «Северного потока». В результате сокращения компания вынуждена закупать дополнительные объемы газа по более высокой цене, чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед клиентами.
Uniper потратила на замену российского газа не менее €11,6 млрд с момента сокращения поставок. В компании ожидают, что расходы на дополнительные закупки газа будут расти до конца 2024 года.
«Мы требуем возместить значительный финансовый ущерб в рамках разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые согласованы с “Газпромом” по контракту, но не были поставлены, и из-за которых нам пришлось закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам, что продолжается до сих пор. Мы понесли эти расходы, но они не наша ответственность», — цитирует пресс-служба компании гендиректора Клауса-Дитера Маубаха.
В Uniper также приняли решение «максимально дистанцироваться» от их российской «дочки» «Юнипро». В компании сообщили, что менеджмент «Юнипро» не включен в принятие каких-либо решений в самом Uniper. Компании также разделили свои IT-системы и финансовые потоки. Там напомнили, что решение о продаже «Юнипро» было принято летом 2021 года. Сделка согласована с покупателем, но российские власти еще не выдали необходимых разрешений для ее завершения.
В начале ноября Uniper отчиталась об убытке в €40,374 млрд по МСФО за девять месяцев 2022 года. В компании говорили, что понесли финансовые потери из-за закупок газа на спотовом рынке вместо недопоставленного российского газа. В Uniper тогда же заявили, что больше не получают российский газ. 23 ноября в Uniper заявили, что им понадобится дополнительная капитализация на на €25 млрд для стабилизации.