19:37 (мск), источник: © РИА Новости
Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до шести
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до шести, сообщили в МЧС.
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Как рассказали в мэрии города, в Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставлены четверо — двое мужчин и две женщины. Состояние троих пострадавших оценивают как тяжелое, у одного травмы средней степени тяжести.
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В мэрии уточнили, что причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.