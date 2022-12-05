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10:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Норильске ищут разбрасывающего мебель при ребёнке мужчину

Сообщений и заявлений по данному факту не поступало.

Во время мониторинга интернета полицейские выявили видеозапись, на которой в одном из квартир Норильска мужчина агрессивно общается с ребёнком, кричит, разбрасывает мебель, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сообщений и заявлений по данному факту не поступало, но сотрудниками ОВД данный факт незамедлительно был зарегистрирован. На данный момент устанавливают личность мужчины и обстоятельства произошедшего.

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