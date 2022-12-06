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00:40 (мск), источник: © РИА Новости

У берегов Турции возникла пробка из нефтяных танкеров из-за потолка цен

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. У берегов Турции после начала действия потолка цен на российскую нефть образовалась пробка из танкеров, сообщила газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы.

Источник: © РИА Новости

Так, как минимум 19 судов ожидали перехода через турецкие воды. Издание назвало это первым показателем того, что введение лимита цен на нефть из России может привести к подрыву поставок по всему миру.

Турция с 1 декабря требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance), для прохода через проливы.

Как сообщил газете источник в нефтяной сфере, российские компании предоставили письменные подтверждения Анкаре для обеспечения безопасного прохода судов через турецкие воды. Застрявшие суда, предположительно, являются танкерами со страховками от западных компаний.

На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним «Большая семерка» и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

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