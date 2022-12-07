Суд приговорил экс-президента Аргентины Кристину Киршнер к 6 годам тюрьмы

Федеральный суд Аргентины приговорил вице-президента страны Кристину Киршнер к 6 годам тюрьмы по делу о коррупции и пожизненно лишил ее права занимать государственные должности, передает La Voz. Прокуратура запрашивала для Киршнер 12 лет тюрьмы.
Киршнер и ее сообщников обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус. Расследование по делу ведется с 2019 года, после того, как в СМИ появились дневники водителя замминистра планирования Аргентины. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока Киршнер.
Киршнер была президентом Аргентины с декабря 2007 года по декабрь 2015-го. На этом посту она сменила своего мужа, Нестора Киршнера, который был лидером страны до 2003 года.
За более чем три с половиной года следствия суд заслушал 114 свидетелей в ходе 117 слушаний, обвиняемыми по делу помимо Киршнер стали 12 человек. Среди свидетелей были экс-президент Аргентины Альберто Фернандес и нынешний министр экономики Серхио Масса, отмечает La Voz.
Это не первое обвинение против Киршнер. В мае 2016 года аргентинский суд предъявил ей обвинения в мошенничестве. Бывшего президента заподозрили в манипулировании Центральным банком Аргентины для искусственного поддержания курса аргентинского песо. Следователи считают, что Киршнер поручила ЦБ продавать доллары на срочном рынке по заниженной цене, что нанесло ущерб экономике страны. В декабре 2017 года ей предъявили обвинение в госизмене по делу о взрыве в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, который произошел в 1994 году. В здании подорвал бомбу террорист-смертник. В результате погибли 85 человек. В 1995 году аргентинская разведка возложила ответственность за теракт на ливанскую группировку «Хезболла». Также в Аргентине предположили, что к взрыву могли быть причастны иранские власти. Организатором теракта считается бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. Он объявлен Интерполом в международный розыск. Суд обвинял Киршнер в том, что она препятствовала расследованию теракта и скрыла роль Ирана в атаке в обмен на «потенциально выгодное торговое соглашение».
В начале сентября 2022 года на Киршнер была совершена попытка покушения. 35-летний гражданин Бразилии попытался застрелить вице-президента, когда она выходила из машины около своего дома. Он стоял в толпе, поднял заряженный пистолет и направил его в Киршнер. Полицейские задержали его.