Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
СМИ узнали о трех вариантах ответа РФ на потолок цен на нефть
Демократы получили большинство в американском Сенате
Россиянку задержали по подозрению в попытке госпереворота в ФРГ
У побережья Кокосовых островов обнаружили кладбище акул
Главное
Спецоперация на Украине
17:13 (мск), источник: © РИА Новости

Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага

БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Задержанные в Германии экстремисты планировали проникнуть в бундестаг (парламент ФРГ), действуя по образцу сторонников экс-президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий в январе 2021 года, сообщил журнал Spiegel.

6
фотографий
6
фотографий

По информации издания, группировка, одним из лидеров которой был 71-летний Генрих XIII, принц из старого немецкого дворянского рода, строила планы на «день X» с ноября 2021 года.

По данным следствия, члены организации хотели «вторгнуться в бундестаг» в составе порядка двух десятков человек — «по образцу штурмовавших Капитолий в США».

«Депутаты и члены правительства в германском парламенте должны были быть закованы в наручники и задержаны», — говорится в публикации.

По замыслу предполагаемой террористической группировки, эта акция должна была привести к беспорядкам по всей стране, в результате которых произошли бы переворот и создание переходного правительства во главе с Генрихом XIII.

Отмечается также, что члены группировки подписали соглашение о неразглашении, нарушителям которого грозила смертная казнь. Для связи заговорщики приобрели спутниковые телефоны Iridium стоимостью около 20 тысяч евро, они должны были работать даже в случае выхода сотовой сети из строя.

В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger («Граждане Рейха») и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 У России есть три ответа на введение потолка цен на нефть, пишут СМИ
'Вырвалось наружу'. В США рассказали о скандале с Европой
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта