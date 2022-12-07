Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага

По информации издания, группировка, одним из лидеров которой был 71-летний Генрих XIII, принц из старого немецкого дворянского рода, строила планы на «день X» с ноября 2021 года.
«Депутаты и члены правительства в германском парламенте должны были быть закованы в наручники и задержаны», — говорится в публикации.
Отмечается также, что члены группировки подписали соглашение о неразглашении, нарушителям которого грозила смертная казнь. Для связи заговорщики приобрели спутниковые телефоны Iridium стоимостью около 20 тысяч евро, они должны были работать даже в случае выхода сотовой сети из строя.
В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger («Граждане Рейха») и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).