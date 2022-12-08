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14:17 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении систем MARS-II и HIMARS на Украине

В начале декабря российские военные уничтожили не менее трех систем HIMARS на Украине, всего американские военные поставили Киеву 20 таких РСЗО. Ведомство также рассказало об уничтожении немецких MARS-II и американских MLRS.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army

Российские войска уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства близ села Ильичевка в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Кроме того, удар близ Григоровского и Шевченковского в Запорожской области нанесен по пяти американским РСЗО MLRS и немецким MARS-II — по данным ведомства, они также уничтожены.

В результате удара российских военных погибли более 90 «польских наемников» близ поселка Боровское в Харьковской области, на краснолиманском направлении огнем артиллерии за сутки убиты более 60 военнослужащих Украины, уничтожены три боевые машины пехоты и два автомобиля. При этом на купянском направлении убиты более 70 военных Украины, уничтожены две БМП и три машины.

Россия ввела войска на Украину более девяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. За этот период Минобороны отчиталось об уничтожении на Украине 920 боевых машин РСЗО, более 3,6 тыс. орудий полевой артиллерии, 7,5 тыс. автомобилей, 7 тыс. танков и других бронемашин, 2,6 тыс. беспилотников, 341 самолета и 181 вертолета.

Первую партию HIMARS Украина получила в июне, для них используются в том числе снаряды GMLRS. В августе в Пентагоне заявляли, что Вашингтон передал Киеву 16 HIMARS, позднее были переданы еще четыре системы огня.

В начале декабря Минобороны России сообщило об ударе по HIMARS, система «поражена с боекомплектом и экипажем».

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