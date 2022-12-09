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10:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Енисейске пьяный водитель попал в колонию-поселение

Показания прибора составили 1,36 мг/л.

Жителя Енисейска приговорили к 10 месяцам лишения свободы за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения, рассказали в ГУ МВД россии по Красноярскому краю. Летом наряд ДПС заметили автомобиль Honda Accord. Водитель при виде полицейских предпринял попытку скрыться, но был задержан. Состояние мужчины вызвало у госавтоинспекторов подозрение. Показания прибора составили 1,36 мг/л. Как оказалось, нарушитель неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. А в марте был привлечён к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Дознавателями было возбуждено второе уголовно дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Решением суда мужчине назначено 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком на 3 года.

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