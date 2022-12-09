Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в Рязани

«По улице Пушкина в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый. По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие», — сказал собеседник агентства.
«Также разрушены межкомнатные перегородки», — добавил представить экстренных служб.
Собеседник агентства добавил, что повреждения получили две квартиры, расположенные на первом и втором этажах. Образовался завал. Эту информацию также подтвердили в МЧС РФ, уточнив, что произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и межэтажных перекрытий. Спасатели проверяют завалы на наличие людей.
Как сообщил губернатор региона Павел Малков, пострадали два человека, которых направили в больницу. Он также добавил, что из-за детонации газа произошло обрушение дома.
«Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. По предварительным данным, причина происшествия — детонация бытового газа», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в настоящее время находится на месте происшествия.
В прокуратуре региона уточнили, что газовоздушная смесь взорвалась в газовой колонке дома.