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18:35 (мск), источник: ТАСС

Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в Рязани

ТАСС, 9 декабря. /ТАСС/. Взрыв бытового газа с последующим частичным обрушением произошел в двухэтажном жилом доме в Рязани. Под завалами могут находиться люди, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«По улице Пушкина в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый. По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожара в результате взрыва не последовало.

«Также разрушены межкомнатные перегородки», — добавил представить экстренных служб.

Собеседник агентства добавил, что повреждения получили две квартиры, расположенные на первом и втором этажах. Образовался завал. Эту информацию также подтвердили в МЧС РФ, уточнив, что произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и межэтажных перекрытий. Спасатели проверяют завалы на наличие людей.

Как сообщил губернатор региона Павел Малков, пострадали два человека, которых направили в больницу. Он также добавил, что из-за детонации газа произошло обрушение дома.

«Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. По предварительным данным, причина происшествия — детонация бытового газа», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в настоящее время находится на месте происшествия.

В прокуратуре региона уточнили, что газовоздушная смесь взорвалась в газовой колонке дома.

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