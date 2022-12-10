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16:00 (мск), источник: ТАСС

Проезд по Крымскому мосту для некоторых грузовиков будет закрыт с 11 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе «Газелей», по Крымскому мосту будет временно ограничено с 11 декабря, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Минтранса России.

Источник: Reuters

«С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа “Газель”, движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

О снятии временных ограничений объявят дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме, добавили в Минтрансе.

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