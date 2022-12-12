Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе. Главное

На кадрах, которые были опубликованы в различных Telegram-каналах, видны черные клубы дыма, поднимающиеся от торгового центра. По данным МЧС, произошло частичное обрушение кровли на площади 700 кв. м. Пожару присвоен четвертый уровень сложности, была угроза распространения огня на другие здания. Сейчас в тушении принимают участие 133 человека и 42 единицы техники. К работе также привлекли вертолет Ми-8.
В МЧС также сообщили об одном пострадавшем. Им оказался охранник, который пытался самостоятельно потушить пожар. Он госпитализирован. Позже начальник МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, он отравился угарным газом.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за сильного дождя, который обрушился на Москву и область после продолжительного снегопада на выходных, писал ТАСС.
Ущерб от пожара может составить до 10 млрд руб., если все сгорит, сообщили РБК в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Это уже второй крупный пожар за последние дни. 9 декабря рано утром в ТЦ «Мега Химки» загорелся магазин OBI.
Площадь пожара достигала 17 000 кв. м. В результате произошедшего один человек погиб. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. По данным ВСС, сумма ущерба может составить 20 млрд руб.