Экс-премьера Дагестана осудили на пять лет за аферу с военными поставками

«Суд назначил Меджидову наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — сказали в суде.
Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима, дополнительно суд оштрафовал его на 900 тысяч рублей и на 2,5 года запретил занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Как уточнили в суде, Меджидова, который был под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.
Второй подсудимый, бывший гендиректор Избербашского радиозавода имени Плешакова П. С. Фиряз Фарманов получил четыре года условно.
Суд удовлетворил иск потерпевших и взыскал с обоих осужденных 108 миллионов рублей солидарно.
Как доказало обвинение, в 2012 году подсудимые заключили с Минобороны контракт на поставку радиолокационных систем посадки и получили 108 миллионов рублей аванса. Однако системы ведомство так и не получило. Как считает обвинение, фигуранты изначально знали, что завод технически не сможет выполнить контракт.
Обвинение считает, что Меджидов был лично знаком с сотрудниками Минобороны, отвечавшими за заключение контракта, злоупотребил их доверием и пролоббировал интересы завода.
Между тем недавно сын Меджидова Муртузали тоже был осужден — на 13 лет колонии за убийство казахстанской студентки МГИМО Байсафы Томирис. Присяжные единогласно, правда только со второго раза, вынесли ему обвинительный вердикт. В начале декабря Мосгорсуд утвердил ему приговор.