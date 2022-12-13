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00:27 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-премьера Дагестана осудили на пять лет за аферу с военными поставками

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии за мошенничество с поставками для Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: AP 2022

«Суд назначил Меджидову наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — сказали в суде.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима, дополнительно суд оштрафовал его на 900 тысяч рублей и на 2,5 года запретил занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Как уточнили в суде, Меджидова, который был под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

Второй подсудимый, бывший гендиректор Избербашского радиозавода имени Плешакова П. С. Фиряз Фарманов получил четыре года условно.

Суд удовлетворил иск потерпевших и взыскал с обоих осужденных 108 миллионов рублей солидарно.

Как доказало обвинение, в 2012 году подсудимые заключили с Минобороны контракт на поставку радиолокационных систем посадки и получили 108 миллионов рублей аванса. Однако системы ведомство так и не получило. Как считает обвинение, фигуранты изначально знали, что завод технически не сможет выполнить контракт.

Обвинение считает, что Меджидов был лично знаком с сотрудниками Минобороны, отвечавшими за заключение контракта, злоупотребил их доверием и пролоббировал интересы завода.

Между тем недавно сын Меджидова Муртузали тоже был осужден — на 13 лет колонии за убийство казахстанской студентки МГИМО Байсафы Томирис. Присяжные единогласно, правда только со второго раза, вынесли ему обвинительный вердикт. В начале декабря Мосгорсуд утвердил ему приговор.

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