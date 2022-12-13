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04:21 (мск), источник: ТАСС

На Багамах задержали основателя криптобиржи FTX по запросу США

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу правительства США. Об этом говорится в заявлении прокурора по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбена Уильямса, опубликованном в понедельник в Twitter прокуратуры.

Источник: Reuters

Как указывается в заявлении, Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах «в понедельник вечером по запросу властей США на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка».

«Мы ожидаем, что обвинительное заключение будет рассекречено утром [во вторник], и к тому моменту мы сможем предоставить дополнительную информацию», — пояснил Уильямс.

4 ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве. В публикации также указывалось, что Бэнкман-Фрид ушел в отставку. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Бэнкмана-Фрида на предмет возможных нарушений.

Регулятор изучает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности. В середине ноября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что власти США обсуждают с Багамскими островами выдачу Бэнкмана-Фрида для допроса.

Ранее крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подписала необязывающее соглашение о покупке активов FTX за пределами США, чтобы помочь покрыть кризис ликвидности конкурента. Предложенная сделка между биржами последовала за продолжавшимися неделю спекуляциями о финансовом состоянии FTX, которые привели к тому, что за 72 часа до объявления о ней пользователи вывели с площадки $6 млрд. 10 ноября Binance отказалась от покупки сервиса.

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