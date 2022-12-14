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15:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив более 30 мин и снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 13:50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — сказано в Telegram-канале представительства.

Кроме того, в 13.05 было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселкам Минеральное и Красный Партизан соответственно, а в 13.15 и 14.00 — 14 снарядов калибром 152 миллиметров по Майорску.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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