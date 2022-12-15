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05:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Два человека погибли из-за крупного пожара на нефтезаводе в Ангарске

Более 100 сотрудников МЧС и 25 единиц техники тушат пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Ангарском городском округе Приангарья. Как отмечает региональное управление МЧС России, сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 06:00 по местному времени (1:00 мск). Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, в результате инцидента погибли два человека.

«Серьезный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2500 кв.м», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram.

В социальных сетях распространяется видео, предположительно, снятое в момент возникновения пожара. На кадрах с камеры наблюдения видна сильная вспышка. Очевидцы также рассказывают о громком взрыве, который услышали жители Ангарска и Ленинского района Иркутска.

Влад Никифоров, Иркутск, Андрей Сапожников

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