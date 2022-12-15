05:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Два человека погибли из-за крупного пожара на нефтезаводе в Ангарске
Более 100 сотрудников МЧС и 25 единиц техники тушат пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Ангарском городском округе Приангарья. Как отмечает региональное управление МЧС России, сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 06:00 по местному времени (1:00 мск). Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, в результате инцидента погибли два человека.