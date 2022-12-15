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04:17 (мск), источник: ТАСС

В Иркутской области на нефтезаводе произошел пожар

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Пожар на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области тушат на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщил в четверг ТАСС мэр города Сергей Петров.

«Нефтеперерабатывающий завод, 2,5 тыс. квадратов [площадь]», — сказал Петров.

Два человека пострадали, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Минздрав области сообщает о двух пострадавших. Их доставили в медсанчасть № 36», — написал он.

По словам Кобзева, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы населению Ангарска нет.

В экстренных службах сообщили, что судьба двух человек неизвестна.

«Они работали на установке, где произошло возгорание. Травмы получили двое рабочих с соседней установки», — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что информация о пожаре на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе поступила в 06:00 (01:00 мск) 15 декабря. К тушению привлекли более 100 человек и 25 единиц техники.

В социальных сетях пользователи пишут, что жители близлежащих районов почувствовали взрывную волну.

Позже сообщили о локализации возгорания.

«В 08:18 (03:18 мск) пожар на промышленной площадке в Ангарске локализован на площади 2 500 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

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